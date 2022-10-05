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В некоторых регионах Казахстана ожидаются пыльная буря и заморозки

штормовое предупреждение по Казахстану Фото: unsplash
По данным РГП "Казгидромет", 6 октября 2022 года в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В центре Кызылординской области днем ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 м/с.

На севере, западе Туркестанской области – пыльная буря. На севере, западе, в горных районах области ветер восточный 15-20, на горных перевалах порывы 23 м/с.

Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

В Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области прогнозируется ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области – ветер юго-восточный, восточный, порывы 18 м/с.

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Лариса Черненко
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