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Боксерам России и Беларуси разрешено участие в международных турнирах

Бокс Россия Беларусь Фото: iba.sport
Международная ассоциация бокса (IBA) допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Это решение принято Советом директоров Международной федерации бокса, сообщает Zakon.kz.

Совет IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допустил боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой с немедленным вступлением в силу. Решение принято на внеочередном конгрессе IBA, который прошел в Ереване (Армения).

IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах.Заявление IBA

Боксеры России и Беларуси будут выступать под своими флагами. Также к состязаниям допустят технических представителей этих стран.

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