В Кызылорде произошло покушение на убийство

Фото: pexels

В Кызылорде 56-летний мужчина с огнестрельным оружием напал на знакомую женщину и ранил ее, сообщает Zakon.kz.

После чего мужчина скрылся. Как рассказали в Департаменте полиции, 43-летняя женщина была доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где ее прооперировали. Она находится под наблюдением врачей. Фото: ДП Кызылординской области По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 24 и ч. 1 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство", назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый установлен, проводятся мероприятия по его задержанию. Читайте также В Актау задержали мужчину, прыгнувшего на голову кошке Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Алматинской области ЖК "7 бочек" горел в Астане

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