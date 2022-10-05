В Кызылорде произошло покушение на убийство
Фото: pexels
В Кызылорде 56-летний мужчина с огнестрельным оружием напал на знакомую женщину и ранил ее, сообщает Zakon.kz.
После чего мужчина скрылся.
Как рассказали в Департаменте полиции, 43-летняя женщина была доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где ее прооперировали.
Она находится под наблюдением врачей.
Фото: ДП Кызылординской области
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 24 и ч. 1 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство", назначены соответствующие экспертизы.
Подозреваемый установлен, проводятся мероприятия по его задержанию.
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