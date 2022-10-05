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Токаев посетил павлодарскую гимназию, построенную 85 лет назад

Посетил павлодарскую гимназию Фото: akorda.kz
В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Президент посетил гимназию имени Абая для одаренных детей, построенную 85 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Директор школы Салтанат Шабажанова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о многолетней истории учебного заведения и показала обновленные кабинеты гимназии, передает Акорда.

В школьной библиотеке Главе государства ученики представили проект "Читающая школа" по творчеству Рамазана Токтарова и преподнесли в подарок книгу писателя "Ертіс мұхитқа құяды" ("Иртыш впадает в океан").

Затем Президент тепло побеседовал с педагогами Павлодарской области, подготовившими победителей и призеров республиканских и международных предметных олимпиад.

Касым-Жомарт Токаев поздравил их со Всемирным днем учителя и прошедшим профессиональным праздником казахстанских педагогов, а коллектив гимназии – с юбилеем.

Быть учителем – самый почетный труд. В то же время это очень большая ответственность. Можно сказать, что педагогическая деятельность – это самое благородное дело. В становлении каждого ученика как личности учитель играет особенно важную роль. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Павлодарская область по праву считается одним из центров национального возрождения. По его словам, многие из казахстанских известных ученых родом из этого региона, а нынешние педагоги продолжают путь своих наставников.

Учителя вносят огромный вклад в становление таких качеств нашей молодежи, как патриотизм, справедливость, честность и трудолюбие. Нам нужно укрепить культ труда среди молодежи. В Справедливом Казахстане трудящийся человек будет на первом месте, потому что патриотизм – это, прежде всего, труд во благо родной страны. Для этого, конечно, нужно быть трудолюбивым и предприимчивым. Молодые люди должны расти с глубоким пониманием того, что они сами несут ответственность за свое будущее. Все эти идеи нужно обязательно донести до детей. Понятие "Совершенный человек", о котором писал великий Абай, означает совершенную личность, наделенную глубоким кругозором, чутким сердцем и трудолюбием. Как говорится, "у знающего учителя и ученики умные. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства, напомнив высказывание Черчилля "Учителя обладают властью, о которой правители могут только мечтать", подчеркнул, что именно в школах создается фундамент реальной конкурентоспособности как отдельного человека, так и целых государств.

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Он указал, что для этого необходимо перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей. Президент считает, что мы должны активно культивировать в обществе прогрессивные установки, не теряя свои уникальные традиции. Речь идет о трудолюбии, культе знаний, взаимоуважении, солидарности, доверии, предприимчивости, бережливости, критическом мышлении.

Глава государства выразил уверенность в том, что педагоги сыграют решающую роль в формировании нового качества нации и построении Справедливого Казахстана.

От имени педагогической общественности Павлодарской области выступили учитель русского языка и литература средней школы - лицея N 8 Ирина Шевченко и учитель музыки средней школы имени Музафара Алимбаева Бахатхан Оразбек.

Ранее президент назвал Павлодарскую область энергетическим сердцем нашей экономики.

Кроме того, он поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру заняться Павлодарской областью.

Встреча с педагогами Павлодара

Фото: akorda.kz

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