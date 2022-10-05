Операция силовиков в Уральске попала на видео

Операция по задержанию скотокрадов прошла в Уральске. Силовики сняли ее на видео и поделились кадрами в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники УКП ДП ЗКО установили подозреваемых в краже 71 овцы. 4 октября 2022 года в городе Уральске подозреваемые были задержаны, передает пресс-служба ДП ЗКО.

Ими оказались двое уроженцев области 1992 года рождения.

При задержании у них изъяли автомобиль "Газель", с помощью которой те и промышляли кражами.

В результате проводимого расследования на территории Теректинского района на чабанской точке установлено и полностью изъято похищенное скотопоголовье. Оба фигуранта в порядке статьи 128 УПК РК водворены в ИВС УП города Уральска. Пресс-служба ДП ЗКО

В настоящее время запланированы мероприятия по сбору доказательственной базы и проверке их причастности к нераскрытым фактам скотокрадства, совершенным на территории области.