В Германии на неработающей АЭС произошла утечка

На неработающей немецкой АЭС в Брунсбюттеле в регионе Шлезвиг-Гольштейн рядом с датской границей произошла утечка во время промывки на линии сброса, передает Zakon.kz.

Поблизости от места инцидента операционная компания Vattenfall обнаружила уровень загрязнения радиоактивными веществами. Пока он оценивается как низкий, говорится в сообщении Министерства окружающей среды германского региона.

Утечка произошла 28 сентября, однако информировали о ней только сейчас.

Поврежденная линия является частью системы переработки концентрата и расположена в закрытой зоне здания реактора атомной электростанции, – говорится в сообщении ведомства.

Брунсбюттель расположен на севере страны. Известно, что с 2007 года АЭС Брунсбюттеля перестала работать и была законсервирована. Она имеет один энергоблок.