Ситуация в Украине: ЕС согласовал новый пакет санкций, Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии в состав РФ новых территорий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что границы новых субъектов РФ определены указом президента, при этом определенные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей еще предстоит освободить.

На границе между самопровозглашенной ДНР и РФ сегодня прекратились таможенные процедуры, сообщил глава региона Пушилин.

Также Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.

Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, передает агентство ČTK.

В Федеральном ведомстве по уголовным делам Германии заявили, что произошедшее на ветках подводных "Северных потоков" является "целенаправленной диверсией".

Президент Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте, противодействие новым видам оружия, которые начала использовать РФ, и подготовку армии к зимнему периоду.