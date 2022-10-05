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Ситуация в Украине: ЕС согласовал новый пакет санкций, Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ

Ситуация в Украине 5 октября Фото: Instagram/zelenskiy_official
На границе между самопровозглашенной ДНР и РФ прекратились таможенные процедуры. Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщает Zakon.kz.

  • Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии в состав РФ новых территорий.

  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что границы новых субъектов РФ определены указом президента, при этом определенные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей еще предстоит освободить.

  • На границе между самопровозглашенной ДНР и РФ сегодня прекратились таможенные процедуры, сообщил глава региона Пушилин.

  • Также Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.

  • Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, передает агентство ČTK.

  • В Федеральном ведомстве по уголовным делам Германии заявили, что произошедшее на ветках подводных "Северных потоков" является "целенаправленной диверсией".

  • Президент Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте, противодействие новым видам оружия, которые начала использовать РФ, и подготовку армии к зимнему периоду.

  • Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов. Они смогут выступать на международных турнирах под своими флагами и гимнами.

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Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Зеленский Владимир Песков Дмитрий Путин Владимир Германия
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