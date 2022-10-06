Пожилую супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники миграционной службы Линейного отдела полиции привлекли к ответственности граждан из Российской Федерации 71 и 69 лет, передает пресс-служба Департамента полиции на транспорте РК.

Причиной этому послужило нарушение законодательства Казахстана о гражданстве. В отношении супругов составлены административные материалы по статье 496 ч.2 КоАП РК "Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства".

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы, нарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд сроком на 5 лет. Первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов

С начала года за нарушение законодательства РК в области миграции населения к административной ответственности привлечено свыше 900 граждан, в том числе 38 – с двойным гражданством. Также, постановлениями судов за пределы страны выдворены свыше 150 иностранцев.