Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пожилую супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Супружескую пару выдворили за двойное гражданство Фото: polisia.kz
Супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники миграционной службы Линейного отдела полиции привлекли к ответственности граждан из Российской Федерации 71 и 69 лет, передает пресс-служба Департамента полиции на транспорте РК.

Причиной этому послужило нарушение законодательства Казахстана о гражданстве. В отношении супругов составлены административные материалы по статье 496 ч.2 КоАП РК "Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства".

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы, нарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд сроком на 5 лет. Первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов

С начала года за нарушение законодательства РК в области миграции населения к административной ответственности привлечено свыше 900 граждан, в том числе 38 – с двойным гражданством. Также, постановлениями судов за пределы страны выдворены свыше 150 иностранцев.

Читайте также

Операция силовиков в Уральске попала на видео

До 4 лет тюрьмы грозит напавшим на прокурора после ДТП в Туркестанской области

В Павлодаре грузовик врезался в металлический отбойник

Константин Вноровский
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления