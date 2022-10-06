Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III

коронация Чарльза III Фото: pixabay
Представитель дворца заявил, что любые сообщения о коронации короля Карла III 3 июня являются “чистой спекуляцией”, сообщает Zakon.kz,

В Букингемском дворце заявили, что дата коронации короля Карла III пока не установлена, сообщает Evening Standard.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что коронация нового короля Великобритании состоится 3 июня 2023 года.

В сентябре Daily Mirror со ссылкой на королевский источник сообщила, что коронация нового монарха будет “короче, меньше и дешевле”, чем церемония королевы в 1953 году.

Источник сообщил, что король "осведомлен о борьбе, которую испытывают современные британцы", поэтому позаботится об экономии средств. Хотя церемония его коронации должна оставаться правильной и верной давним традициям прошлого, она также должна представлять монархию в современном мире.

Дата проведения церемонии еще не объявлена, но возможными датами называют май и июнь 2023 года.

Читайте также

60 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Американский корабль Crew Dragon-5 отправился к МКС

Участок улицы Енлик-Кебек в Астане временно перекрыли

Данияр Кунафин
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления