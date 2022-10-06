Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III

Представитель дворца заявил, что любые сообщения о коронации короля Карла III 3 июня являются “чистой спекуляцией”, сообщает Zakon.kz,

В Букингемском дворце заявили, что дата коронации короля Карла III пока не установлена, сообщает Evening Standard.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что коронация нового короля Великобритании состоится 3 июня 2023 года.

В сентябре Daily Mirror со ссылкой на королевский источник сообщила, что коронация нового монарха будет “короче, меньше и дешевле”, чем церемония королевы в 1953 году.

Источник сообщил, что король "осведомлен о борьбе, которую испытывают современные британцы", поэтому позаботится об экономии средств. Хотя церемония его коронации должна оставаться правильной и верной давним традициям прошлого, она также должна представлять монархию в современном мире.

Дата проведения церемонии еще не объявлена, но возможными датами называют май и июнь 2023 года.