В ЗКО 97% госуслуг оказывают в электронном формате

По информации руководителя Управления цифровых технологий Нурсултана Нурлана, за 8 месяцев 2022 года по ЗКО были оказаны 344 413 государственных услуг, через сектор самообслуживания граждане самостоятельно получили 250 215 государственных услуг.

За 8 месяцев 2022 года в филиал по системе Helpdesk call-центра 1414 поступили 69 жалоб, из которых обоснованными были две жалобы, уточнил Нурсултан Нурлан.

Для устранения нарушений, улучшения качества оказания государственных услуг и выявления причин дальнейшего отказа или приостановления госуслуги филиалом проводится ежедневный контроль по снижению количества негативных отзывов. В случае их возникновения осуществляется обратная связь с услугополучателями. Нурсултан Нурлан

В регионе из 170 оказанных госуслуг местными исполнительными органами 97% представлены в электронном формате, тем самым сокращается количество оказанных услуг в бумажном виде.

В ходе проверок выявлены 1208 нарушений, из которых 815 являются истребованием документов, не предусмотренных законодательством. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в сфере земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры и градостроительства. В государственные органы в целях устранения выявленных нарушений внесено 25 предписаний. За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей 14 должностных лиц были оштрафованы на сумму 1 млн тенге. Глава департамента Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Мурат Байсалов

Результаты анализа проведенного мониторинга оказания госуслуг показали ряд проблемных вопросов, среди которых работники услугодателя не имеют соответствующей квалификации, в полной мере не обеспечены всем необходимым рабочие места ответственных работников для оказания качественных государственных услуг, а также неполный охват области интернетом.