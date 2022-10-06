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В Уральске школьник умер перед уроком

В Уральске ученик умер в школе перед уроком Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 4 октября в Уральске. Ученик 10-го класса пришел утром в школу и потерял сознание перед уроком. Он скончался до приезда скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации "Мой ГОРОД", мальчик перевелся в это учебное заведение в этом году из СОШ №20. Он стоял на учете с медицинским диагнозом.

Вызов поступил в 8:09. Мальчик, 2007 года рождения, скончался до приезда фельдшеров. Управление образования Западно-Казахстанской области

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

9 сентября студент третьего курса Уральского политехнического колледжа умер во время урока физкультуры. Он скончался до приезда скорой помощи.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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