Месси закрепил свой рекорд в Лиге чемпионов

По итогам матчей 3-го тура Лиги чемпионов Лионель Месси пополнил список клубов, ворота которых он поражал. Накануне аргентинец забил "Бенфике", которая стала 40-й командой в ЛЧ, пропустившей от Месси, сообщает Zakon.kz.

Тем самым Лионель укрепил свое достижение. Ближайшим преследователем является Криштиану Роналду, который забивал 38 клубам. Несмотря на гол Месси, "ПСЖ" не смог удержать выездную победу, "Бенфика" ушла от поражения – 1:1.

К тому же аргентинец забивает в 4-м матче подряд за "парижан". Помимо "Бенфики", до этого поражал ворота "Ниццы" и "Лиона" во французском первенстве, а также "Маккаби" в ЛЧ. Всего у знаменитого аргентинца 16 (8+8) очков в 13 играх сезона за "ПСЖ".

Не перестает удивлять болельщиков и специалистов 22-летний звездный новичок "МСити" Эрлинг Холанд. Молодой норвежец отметился результативностью, забив два мяча "Копенгагену". Таким образом, он забил 28 мячей в 22-х играх в ЛЧ, плюс в 8-м матче подряд за "горожан".

Фото: Instagram/championsleague

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