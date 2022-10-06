Алматинцев пригласили на массовый субботник 8 октября
В связи с этим акимат города приглашает всех неравнодушных жителей и гостей города присоединиться к акции.
Акция охватит места в Большом и Малом Алматинском ущельях:
ущелье Бутаковка – начало с домика лесника до нижнего водопада "Бутаковка";
Акбулак – Кок-Жайлау – начало с остановки "Акбулак" до плато Кок-Жайлау;
ущелье Казачка – начало с закрытого шлагбаума на Казачке до плато Кок-Жайлау;
ущелье Кимасар – начинается с заброшенного дома до кемпинг-зоны в ущелье Кимасар;
ущелье Проходное – с каменной остановки до водопада "Девичьи слезы".
По данным ведомства, всем участникам предоставят необходимый инвентарь и ланч-боксы с водой, будут организованы трансферы из города.
Для активистов определены дата и время сбора.
8 октября активистам необходимо собраться в 07:45 - 8:00 возле Дворца спорта им. Балуана Шолака (Visit Almaty), гостиницы "Казахстан" (парковка) и в парке Первого Президента (Visit Almaty).