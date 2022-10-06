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Алматинцев пригласили на массовый субботник 8 октября

субботник Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы состоится общенациональная акция "Нет мусору на природе!". Массовый экологический субботник пройдет 8 октября в пяти популярных туристических местах, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим акимат города приглашает всех неравнодушных жителей и гостей города присоединиться к акции.

Акция охватит места в Большом и Малом Алматинском ущельях:

  • ущелье Бутаковка – начало с домика лесника до нижнего водопада "Бутаковка";

  • Акбулак – Кок-Жайлау – начало с остановки "Акбулак" до плато Кок-Жайлау;

  • ущелье Казачка – начало с закрытого шлагбаума на Казачке до плато Кок-Жайлау;

  • ущелье Кимасар – начинается с заброшенного дома до кемпинг-зоны в ущелье Кимасар;

  • ущелье Проходное – с каменной остановки до водопада "Девичьи слезы".

По данным ведомства, всем участникам предоставят необходимый инвентарь и ланч-боксы с водой, будут организованы трансферы из города.

Для активистов определены дата и время сбора.

8 октября активистам необходимо собраться в 07:45 - 8:00 возле Дворца спорта им. Балуана Шолака (Visit Almaty), гостиницы "Казахстан" (парковка) и в парке Первого Президента (Visit Almaty).

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