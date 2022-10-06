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59 пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице Усть-Каменогорска

пожар больница Усть-Каменогорск Фото: Zakon.kz
Ночью 6 октября в 4-й городской больнице Усть-Каменогорска произошел пожар. Его удалось быстро ликвидировать. Предполагаемые виновники – сантехники, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата области, возгорание произошло в подвальном помещении.

Ситуацию сразу же взял на личный контроль аким ВКО Даниал Ахметов, который выходил на связь каждые 15 минут. Незамедлительно на место происшествия выехал заместитель акима Буктугутов, а также аким города Жаксылык Омар. Пресс-служба акимата ВКО

Сразу же началась эвакуация людей из больницы.

Всех пациентов оперативно размещали в специальном теплом автомобиле "Вахта", поили горячим чаем. Всего было эвакуировано 59 больных и 12 человек медперсонала. Остальным людям, находящимся в задании, ничего не угрожало, им эвакуация не потребовалась.

На месте ЧС пожарные работали оперативно и слаженно. Прибывшими подразделениями было создано 7 звеньев газодымозащитной службы, которыми проведена проверка палат, подвального помещения. Как выяснилось, именно в подвале медучреждения горела мебель, вещи на площади 12 кв. м. В 02:31 пожар был полностью ликвидирован. Затем медперсонал проветрил палаты, заменил постельное белье. После чего пациенты вернулись в свои палаты. Пресс-служба акимата ВКО

Жертв и пострадавших нет. Никому из больных не потребовалась дополнительная медицинская помощь, все с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации.

Всего на тушение было привлечено 15 единиц техники и 45 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Предполагаемые виновники пожара – сантехники медучреждения, которые в ту ночь распивали спиртные напитки. Они задержаны и помещены в ИВС.Пресс-служба акимата ВКО

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