59 пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице Усть-Каменогорска

Ночью 6 октября в 4-й городской больнице Усть-Каменогорска произошел пожар. Его удалось быстро ликвидировать. Предполагаемые виновники – сантехники, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата области, возгорание произошло в подвальном помещении.

Ситуацию сразу же взял на личный контроль аким ВКО Даниал Ахметов, который выходил на связь каждые 15 минут. Незамедлительно на место происшествия выехал заместитель акима Буктугутов, а также аким города Жаксылык Омар. Пресс-служба акимата ВКО

Сразу же началась эвакуация людей из больницы.

Всех пациентов оперативно размещали в специальном теплом автомобиле "Вахта", поили горячим чаем. Всего было эвакуировано 59 больных и 12 человек медперсонала. Остальным людям, находящимся в задании, ничего не угрожало, им эвакуация не потребовалась.

На месте ЧС пожарные работали оперативно и слаженно. Прибывшими подразделениями было создано 7 звеньев газодымозащитной службы, которыми проведена проверка палат, подвального помещения. Как выяснилось, именно в подвале медучреждения горела мебель, вещи на площади 12 кв. м. В 02:31 пожар был полностью ликвидирован. Затем медперсонал проветрил палаты, заменил постельное белье. После чего пациенты вернулись в свои палаты. Пресс-служба акимата ВКО

Жертв и пострадавших нет. Никому из больных не потребовалась дополнительная медицинская помощь, все с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации.