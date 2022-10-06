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Выдавать лицензии на импорт будут в автоматическом режиме

выдавать лицензию на импорт будут в автоматическом режиме Фото: gov.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 29 сентября 2022 года утвердил Перечень разрешений либо мотивированного отказа на некоторые виды госуслуг, которые осуществляются в автоматическом режиме, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений, вошла выдача лицензии на импорт или экспорт отдельных видов товаров, которая в свою очередь состоит из выдачи лицензии на импорт.

Выдавать лицензию будет Министерство торговли и интеграции РК.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2022 года.

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