Выдавать лицензии на импорт будут в автоматическом режиме

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 29 сентября 2022 года утвердил Перечень разрешений либо мотивированного отказа на некоторые виды госуслуг, которые осуществляются в автоматическом режиме, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений, вошла выдача лицензии на импорт или экспорт отдельных видов товаров, которая в свою очередь состоит из выдачи лицензии на импорт.

Выдавать лицензию будет Министерство торговли и интеграции РК.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2022 года.