В Алматинской области выявили нарушения в области недропользования на миллиарды тенге

В Алматинской области специализированной природоохранной прокуратурой совместно с Департаментом полиции пресечена деятельность трех незаконных карьеров, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте областной прокуратуры, общий ущерб от их деятельности составил свыше 1 млрд тенге.

По всем фактам Департаментом полиции области возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 334 УК РК ("Самовольное пользование недрами"), создана следственно-оперативная группа. Прокуратура Алматинской области

В ведомстве отметили, что работа в данном направлении продолжается, по ее результатам также будет дана правовая оценка действиям уполномоченных органов.

3 октября стало известно, что в Жетысуской области задержали "черных" старателей. Подозреваемые занимались добычей золотой руды без разрешительных документов. Бригада состояла из шести мужчин из Жамбылской области и города Алматы. Полиция назначила экспертизы и начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 334 УК РК ("Самовольное пользование недрами").