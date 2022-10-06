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Стал известен соперник Айдоса Ербосынулы в бое за титул чемпиона WBA

Бокс Бой за Титул Фото: Instagram/suleimen_promotions_official
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11КО) выйдет на ринг 5 ноября в Миннеаполисе (США), когда проведет поединок за титул регулярного чемпиона WBA в среднем весе. Его соперником будет кубинец Давид Морелла-младший (7-0, 6 КО), сообщает Zakon.kz.

Будущий соперник Айдоса является действующим чемпионом WBA в суперсреднем весе.

На данный момент казахстанский боксер занимает первую строчку рейтинга WBA и является обязательным претендентом на титул, который принадлежит Морелла.

Казахстанские болельщики бокса знают, что Айдос Ербосынулы в последнее время является одним из спарринг-партнеров абсолютного чемпиона мира, мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

Ербосынулы в своем последнем поединке год назад нокаутировал Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО) из Гайаны.

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