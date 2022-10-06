17 человек погибли при падении пикапа с обрыва в Гватемале

5 октября на юго-востоке Гватемалы в деревне Конакасет с обрыва сорвался пикап с пассажирами. В ЧП погибли 17 человек, среди погибших 12 женщин, двое мужчин и трое детей, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Periodico, в результате аварии также различные травмы получили 13 человек, всех их госпитализировали.

Девять пострадавших были доставлены спецмашинами, еще четверых увезла скорая помощь местной больницы. В настоящий момент опознаны 14 погибших, – рассказали в пожарной службе.

Одна из пострадавших рассказала, что водитель, перевозивший их, не справился с управлением и машина вылетела с дороги прямиком в обрыв.

Водителя пикапа задержали. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

В сентябре на севере Индии школьный микроавтобус сорвался в ущелье. Во время происшествия погибли 11 человек и 29 пострадали. В момент ЧП в автобусе находились около 40 пассажиров, среди которых были школьники и студенты.