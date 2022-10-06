В Актау мужчина приставал к 8-летней девочке

В социальной сети появилось видео. На кадрах видно, что мужчина пристает к девочке, сообщает Zakon.kz.

Мама пострадавшей 8-летней девочки рассказала, что инцидент произошел 28 сентября в 17:30 в Актау. По словам женщины, когда ее дочь возвращалась из школы, около дома неизвестный мужчина подошел к ней и стал трогать за интимные места. Мама написала заявление в полицию.

В полиции сообщили, что подозреваемый задержан.

В настоящее время проводится досудебное расследование, будет полная и объективная проверка, после чего будет дана правовая оценка. Данное дело поручено опытному следователю. ДП Мангистауской области

Иная информация в интересах следствия не разглашается.