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Казахстан стартовал с победы на ЧМ по дзюдо

Дзюдо ЧА Победа Фото: Instagram/eldos60kg
В столице Узбекистана стартовало мировое первенство по дзюдо. Лидер казахстанской команды Елдос Сметов с победы начал данный турнир, сообщает Zakon.kz.

В весе до 60-ти килограммов казахстанский дзюдоист на старте был сильнее бронзового призера ЧМ-2021 Карамата Хусейнова из Азербайджана.

Теперь палуан из Жамбылской области в третьем круге этих соревнований встретится с победителем схватки Матан Коколаев (Израиль) – Седрик Револ (Франция).

К сожалению, второй наш дзюдоист, выступавший в этой же категории, Магжан Шамшадин в первом поединке уступил итальянцу Анджело Пантано.

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