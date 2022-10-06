Казахстанские футболисты поднялись лишь на одну позицию в рейтинге FIFA
По данным ФИФА, свежий выпуск рейтинга национальных сборных мира по-прежнему возглавляют пятикратные чемпионы бразильцы (1841 балл), на второй строчке - команда Бельгии (1816), а замыкает призовую тройку лидеров - Аргентина (1773).
Сборная Казахстана с активом в 1166 баллов в обновленном рейтинге расположилась на 113-й строчке, несмотря на выигрыш подгруппы С Лиги наций.
В Топ-10 лучших сборных также вошли:
4. Франция — 1759.
5. Англия — 1728.
6. Италия — 1726.
7. Испания — 1715.
8. Нидерланды — 1694.
9. Португалия — 1676.
10. Дания — 1666.
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