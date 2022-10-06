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Казахстанские футболисты поднялись лишь на одну позицию в рейтинге FIFA

Футбол Рейтинг ФИФА Фото: Instagram/kff_team
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала новый рейтинг. По обновленной классификации подопечные Магомеда Адиева сумели подняться всего лишь на одну ступень - cо 114-го места на 113-е, сообщает Zakon.kz.

По данным ФИФА, свежий выпуск рейтинга национальных сборных мира по-прежнему возглавляют пятикратные чемпионы бразильцы (1841 балл), на второй строчке - команда Бельгии (1816), а замыкает призовую тройку лидеров - Аргентина (1773).

Сборная Казахстана с активом в 1166 баллов в обновленном рейтинге расположилась на 113-й строчке, несмотря на выигрыш подгруппы С Лиги наций.

В Топ-10 лучших сборных также вошли:

4. Франция — 1759.

5. Англия — 1728.

6. Италия — 1726.

7. Испания — 1715.

8. Нидерланды — 1694.

9. Португалия — 1676.

10. Дания — 1666.

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