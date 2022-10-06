МИД Казахстана назвал разговор с послом России жестким

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин 5 октября был вызван в МИД на серьезный разговор. Подробности данной встречи рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МИД РК.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с послом было обсуждено высказывание официального представителя МИД РК Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства.

Разговор был довольно жесткий. Пресс-служба МИД РК

О том, что 5 октября в Министерство иностранных дел Казахстана будет вызван посол России в РК Алексей Бородавкин, сообщил ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Также Айбек Смадияров, комментируя 5 октября заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о высылке посла Украины Петра Врублевского из Казахстана, заявил, что тональность ее заявлений, на взгляд МИД Казахстана, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.

4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев, которому официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение развитием скандальной ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Сообщалось, что российская сторона незамедлительно потребовала высылки дипломата в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру.