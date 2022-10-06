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Футболист "Актобе" забил лучший гол сентября

Руслан Камболов, футболист, Актобе, лучший гол Фото: Instagram/fcaktobe_official
Профессиональная футбольная лига Казахстана путем открытого голосования среди болельщиков определила автора лучшего гола чемпионата КПЛ в сентябре. Им стал игрок "Актобе" Руслан Камболов, сообщает Zakon.kz.

По итогам голосования лучшим голом сентября признан результативный удар в ворота ФК "Мактаарал" (Туркестанская область) в исполнении полузащитника "Актобе" Руслана Камболова.

За него проголосовали 53,52% болельщиков, передает пресс-служба ПФЛК.

Второе место в опросе занял гол нападающего "Тараза" и сборной Казахстана Абылайхана Жумабека, забитый в ворота "Аксу" (22,13%).

В тройку лучших вошел гол нападающего "Кайрата" Артура Шушеначева, забитый в ворота "Ордабасы" (11,1%).

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