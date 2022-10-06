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136 объектов культуры отремонтировано в Акмолинской области

ремонт культура Акмолинская область Фото: пресс-служба Управления культуры Акмолинской области
За последние 3 года в Акмолинской области ведется активная работа по ремонту и строительству культурных заведений.

По словам руководителя управления культуры Айгуль Сабитовой, особое внимание уделяется развитию инфраструктуры.

Также она отметила, что в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" и Дорожной карты Казахстана в 2021 году было введено в действие 5 новых очагов культуры и на 23 объектах проведены капитальные и текущие ремонты.

В 2022 году выделены средства на текущие и капитальные ремонты в 14 объектах культуры на общую сумму 1 млрд 100 тыс. тенге. Среди них: 3 проекта в рамках "Ауыл-Ел бесігі" на сумму более 307 млн тенге. Это - капитальный ремонт в Жанакийминском сельском Доме культуры Жаксынского района, капитальный ремонт Тургеневского сельского Дома культуры Аршалынского района и капитальный ремонт здания Новомарковского сельского клуба Ерейментауского района. За счет средств областного бюджета выделены средства на капитальные ремонты 12 объектов культуры на сумму 781,5 млн тенге в Астраханском, Аккольском, Зерендинском, Коргалжынском, Егиндыкольском районах и Степногорска.Айгуль Сабитова

ремонт Акмолинская область объекты культура

Фото: пресс-служба Управления культуры Акмолинской области

По информации ведомства, на сегодняшний день идут работы по реконструкции жилого дома под клуб в селе Баратай Зерендинского района Акмолинской области. Все это позволило создать 63 рабочих мест, 3 из которых - постоянные.

А также завершены 3 проекта: это текущий ремонт помещения здания РДК Зерендинского района, капитальный ремонт СК с.Мало-Александровка Аккольского района и текущий ремонт котельной СК с.Новорыбинка Аккольского района.

В регионе продолжаются работы по проектам. Это реконструкция кровли здания "Астраханский районный дом культуры", капитальный ремонт здания РДК в городе Акколь, капитальный ремонт парка города Акколь, текущий ремонт культурно-досугового центра в городе Акколь, модернизация котельной (будут заменены 2 котла) Коргалжынского РДК, текущий ремонт зрительного зала здания ДК "Рауан" в поселке Бестобе, Степногорск, капитальный ремонт сельского Дома культуры в п.Айдабол, Зерендинского района и капитальный ремонт культурно-досугового центра в с.Узынколь Егиныкольского района.

Также, идет полная реконструкция частного жилого дома под клуб в селе Баратай Зерендинского района, запланированный в целях реализации Национального плана.

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