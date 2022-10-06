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Абиба Абужакынова вышла в полуфинал ЧМ-2022 по дзюдо

Дзюдо Полуфинал ЧА Фото: olympic.kz
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова пробилась в полуфинал чемпионата мира в Ташкенте. В четвертьфинале в весовой категории до 48 килограммов казахстанка победила сербскую спортсменку Милису Николич, сообщает Zakon.kz.

До полуфинала Абиба уверенно прошла 4 круга предварительных схваток. Пропустив стартовый раунд, далее Абужакынова выиграла у Аманду Лиму (Бразилия) и у француженки Ширин Букли. Теперь за выход в финал ЧМ казахстанскую дзюдоистку ждет опытная японка Натцуми Цунода.

В другом полуфинале встретятся Катарина Менц (Германия) и Джулия Фигуера (Испания). Финальные схватки пройдут 6 октября в вечерней сессии.

К разочарованию казахстанских болельщиков дзюдо, не поборется за "золото" мирового первенства лидер сборной Елдос Сметов. За выход в полуфинал категории до 60 килограммов он проиграл Ян Юн Вею из Тайбэя.

Но у Сметова остается шанс на бронзовую награду, он выступит в утешительном раунде. Соперником там будет испанец Франсиско Гарригас.

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