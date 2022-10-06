Абиба Абужакынова вышла в полуфинал ЧМ-2022 по дзюдо
До полуфинала Абиба уверенно прошла 4 круга предварительных схваток. Пропустив стартовый раунд, далее Абужакынова выиграла у Аманду Лиму (Бразилия) и у француженки Ширин Букли. Теперь за выход в финал ЧМ казахстанскую дзюдоистку ждет опытная японка Натцуми Цунода.
В другом полуфинале встретятся Катарина Менц (Германия) и Джулия Фигуера (Испания). Финальные схватки пройдут 6 октября в вечерней сессии.
К разочарованию казахстанских болельщиков дзюдо, не поборется за "золото" мирового первенства лидер сборной Елдос Сметов. За выход в полуфинал категории до 60 килограммов он проиграл Ян Юн Вею из Тайбэя.
Но у Сметова остается шанс на бронзовую награду, он выступит в утешительном раунде. Соперником там будет испанец Франсиско Гарригас.
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