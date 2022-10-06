Марат Омаров: Казахстан определил для себя новый курс антимонопольной политики

В Алматы начал свою двухдневную работу VIII Евразийский антимонопольный форум. Эксперты Казахстана, России, Азербайджана, Узбекистана обсуждают вопросы текущего состояния в ЕАЭС, конкурентную политику в условиях санкций, недобросовестную конкуренцию, сообщает Zakon.kz.

Речь на форуме в основном идет о новых мерах антимонопольного регулирования и конкурентной политики.

По мнению одного из ведущих спикеров, председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК Марата Омарова, нынешний форум является важной экспертной площадкой для обмена практическим опытом и знаниями между антимонопольными ведомствами стран-участниц встречи.

- Казахстан определил для себя новый курс антимонопольной политики, позволяющей на практике расширить конкуренцию, - подчеркнул глава антимонопольного ведомства. - Мы обозначили три направления: новые механизмы приватизации, равный доступ к мерам господдержки, а также развитие конкуренции.

Фото: пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК

Как стало известно, в ближайшее время будет пересмотрен механизм приватизации, а именно будут установлены базовые показатели отбора объектов, подлежащих приватизации.

Предусматривается новый подход – приватизация "по заявке", она дает предпринимателю право на выбор объекта приватизации, то есть объект подлежит продаже при наличии частной инициативы. Что касается увеличения охвата мерами господдержки предпринимателей, то АЗРК придерживается принципа: равный доступ к мерам господдержки. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров

Для этого будут проанализированы конечные бенефициары получателей мер господдержки, уточнил спикер. Кроме того, госзакупки и закупки квазисектора будут рассматриваться как дополнительный инструмент поддержки бизнеса с акцентом на поддержку малого и среднего бизнеса.

Для развития конкуренции агентство совместно с правительством и отраслевыми регуляторами разработает в этом направлении дорожные карты.

Здесь предстоит определить основные механизмы совместного воздействия на конкурентную среду, индикаторы. Что касается индикаторов – в странах ОЭСР нормативные барьеры, создаваемые регуляцией, измеряются показателями PMR (Product Market Regulation). Мы планируем включить их в систему оценки эффективности деятельности агентства. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров

Также перед антимонопольным ведомством стоят новые задачи, обозначенные главой государства.

- Речь, в частности, идет о поэтапном отказе от ценового регулирования, - отметил Марат Омаров. - Для этого мы планируем повышать эффективность рынков, создавать благоприятные институциональные и организационные условия для свободной конкуренции, а также сместить акценты с государственного регулирования цен на рыночное ценообразование.

Говоря об этом, спикер также сообщил, что со стороны АЗРК предлагается поэтапное дерегулирование цен на лекарства: "Сейчас рынок жестко зарегулирован, цены устанавливаются на полный перечень зарегистрированных лекарств. На первом этапе планируется дерегулировать 220 торговых наименований препаратов, в том числе безрецептурных лекарств".

Фото: пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК

По информации председателя АЗРК, антимонопольный орган будет оцифровывать свою деятельность.

Совместно с Бюро национальной статистики АСПИР будет создана цифровая аналитическая карта состояния конкуренции. Это позволит в режиме реального времени отслеживать потенциальные риски и своевременно принимать превентивные меры. Также Агентство ведет работу по оптимизации бизнес-процессов при оказании госуслуг. На законодательном уровне будут внесены изменения, позволяющие получателям услуг представлять меньшее количество документов. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров

Конкуренция, как индикатор прогрессивного развития и эффективности экономической политики, всегда была в фокусе внимания в Казахстане.

Знаковым событием стало принятие пятого антимонопольного пакета, работа над которым велась еще в прошлом году. Ключевыми направлениями данного пакета стали сокращение госучастия в бизнесе, административных и экономических барьеров входа на товарные рынки, конкурентные принципы оказания мер господдержки, развитие малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, прошлый год был ознаменован принятием Национального проекта по развитию предпринимательства, который решает три узловые проблемы развития конкуренции: ограниченный доступ к ключевым факторам производства, вопросы искаженного ценообразования и фаворитизма. В настоящее время по ним ведется активная работа.

Это, прежде всего, развитие биржевой торговли. Так, впервые в Казахстане начата биржевая торговля бензином, битумом, авиакеросином и дизтопливом. Впервые состоялись биржевые торги углем напрямую региональным операторам, что позволило исключить из схемы ценообразования непродуктивных посредников. При агентстве был создан и функционирует Биржевой комитет, с июня прошлого года заработал Ситуационный центр для мониторинга биржевых торгов в онлайн режиме. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров

Следующий важный шаг – регулирование деятельности единых операторов. На сегодня уже сокращены 10 единых операторов. Шесть остаются, как подведомственные организации и четыре ликвидированы. Новым законом максимально усложнена процедура создания частных операторов.

Как сообщил Омаров, в планах антимонопольного ведомства - введение полного законодательного запрета на создание частных операторов. Данный законопроект находится в Парламенте.

Фото: пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК

Этим летом в Казахстане заработал институт специального права. Он подразумевает жесткое регулирование 16 операторов по аналогии с государственной монополией. В дальнейшем они будут сокращаться.

Другим важным событием этого года является утверждение указом президента Концепции защиты и развития конкуренции, в которой дан анализ текущего состояния конкурентной среды, обозначены ключевые проблемы, которые предстоит решить до 2026 года.

В ходе анализа системных проблем развития конкуренции в Казахстане антимонопольным ведомством определены три стратегических направления в своей деятельности.

Первое – приватизация. Как отметил спикер, основная задача на сегодня здесь ясна – это повышение уровня присутствия частного предпринимательства и снижение доли государства в экономике по стандартам ОЭСР. Омаров считает, что в этой связи необходимо пересмотреть механизм приватизации. В мире есть успешные кейсы, к примеру, стремительная приватизация в Польше. Главное найти баланс между "шоковой терапией" и планомерным IPO.

Второе - равный доступ к мерам господдержки частных предпринимателей на конкурентных принципах. "Сейчас идет персонализация господдержки – в основном поддерживается крупный бизнес. По новому закону ведется мониторинг действующих и согласование новых мер господдержки", пояснил глава антимонопольного ведомства.

Третье – совместная работа с правительством по развитию конкуренции. В рамках данного направления будут приняты дорожные карты.

На форуме также были озвучены другие задачи, в том числе, обозначенные главой государства. К примеру, в недавнем Послании народу Казахстана президент дал такое поручение, как поэтапный отказ от ценового регулирования.

Мы видим, государственное ценообразование во многом объективно обосновано, но в отдельных случаях сдерживает развитие инноваций, конкуренции. Есть и иные негативные стороны, например, эффект «подтягивания», когда цены компаний начинают подтягиваться к предельному порогу, назначенному государством. Мы наблюдали это с предельными ценами на медицинские маски. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров

Важно обеспечить повышение эффективности рынков, создать благоприятные институциональные и организационные условия для свободной конкуренции и сместить акценты с государственного регулирования цен на рыночное ценообразование. Говоря об этом, спикер отметил, что определенная работа в данном направлении уже ведется, предложено поэтапное дерегулирование цен на лекарства. Сейчас рынок жестко зарегулирован, цены устанавливаются на полный перечень зарегистрированных лекарств.

В целом Казахстан готов к амбициозным реформам с учетом передового опыта, заявил Марат Омаров.