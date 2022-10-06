Кайрат Умаров назначен первым замминистра иностранных дел
Соответствующее распоряжение опубликовано на странице Акорды.
Распоряжением главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в сообщении.
Ранее указом главы Казахстана Умаров Кайрат был освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене, чрезвычайного и полномочного посла Казахстан в Словении по совместительству.
Кайрат Ермекович Умаров родился 12 января 1963 года в Узбекистане.
В 1985 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. В 1992 году проходил стажировку в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Трудовой стаж начинал с преподавателя в АПИИЯ.
В 1994-1996 годах был первым секретарем, советником Посольства Республики Казахстан в США.
С 2009 по 2013 годы был заместитель министра иностранных дел Казахстана.
Также являлся постоянным представителем Казахстана при ООН с 2017 по 2020 годы.