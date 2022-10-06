Кайрат Умаров назначен первым замминистра иностранных дел

Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначен первый заместитель министра иностранных дел. Им стал Кайрат Умаров, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на странице Акорды.

Распоряжением главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Ранее указом главы Казахстана Умаров Кайрат был освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене, чрезвычайного и полномочного посла Казахстан в Словении по совместительству.

Кайрат Ермекович Умаров родился 12 января 1963 года в Узбекистане.

В 1985 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. В 1992 году проходил стажировку в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Трудовой стаж начинал с преподавателя в АПИИЯ.

В 1994-1996 годах был первым секретарем, советником Посольства Республики Казахстан в США.

С 2009 по 2013 годы был заместитель министра иностранных дел Казахстана.

Также являлся постоянным представителем Казахстана при ООН с 2017 по 2020 годы.