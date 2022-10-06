В Казахстане утвердили правила перевозок пассажиров с инвалидностью

Приказом МИИР РК от 22 сентября 2022 года утверждены Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается, что общественный транспорт снабжается устройствами для посадки и высадки пассажиров с инвалидностью.

Автотранспорт для регулярных городских перевозок пассажиров и багажа в городах республиканского и областного значения, столице, также должен быть приспособлен для перевозки маломобильных групп населения.

Правила предусматривают, что правом внеочередной посадки через переднюю дверь автобуса пользуются лица с инвалидностью, пенсионеры, беременные женщины, пассажиры с детьми дошкольного возраста, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств.

При этом в передней части салона автобусов и троллейбусов должны быть предусмотрены места для лиц с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин и пассажиров с детьми дошкольного возраста. Рядом с этими местами располагается информационное табло, указывающее на их предназначение.

Также указывается, что в салоне автобусов, используемых на маршрутах регулярных городских и пригородных автомобильных перевозок необходимо отводить от 4 до 8 мест (в зависимости от их паспортной вместимости) для приоритетного занятия их лицами с инвалидностью, пенсионерами, беременными женщинами, пассажирами с детьми дошкольного возраста.

В автовокзалах и автостанциях обеспечиваются:

приспособление зданий, входа в здание, лестниц, путей движения внутри здания для передвижения лиц, перемещающихся инвалидными кресло-колясками;

оборудование информационными сигнальными устройствами и средствами связи, доступными для лиц с инвалидностью по слуху и зрению;

наличие дежурной инвалидной кресло-коляски для обслуживания лиц с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других маломобильных групп населения;

оборудование мест для лиц, перемещающихся на инвалидных кресло-колясках в общем зале ожидания;

оборудование общественных туалетов кабинами для лиц, перемещающихся инвалидными кресло-колясками;

оборудование специализированных билетных касс для обслуживания лиц, перемещающихся на инвалидных кресло-колясках;

установления специализированных таксофонов для лиц, перемещающихся на инвалидных кресло-колясках;

выделение бесплатных стояночных мест для парковки автотранспортных средств лиц с инвалидностью, с установкой специальных дорожных знаков, которые не занимают иные автотранспортные средства.

При количестве стояночных мест на парковке:

до десяти включительно - выделяется одно место для парковки специального автотранспортного средства лица с инвалидностью;

более десяти - не менее 10% для парковки специального автотранспортного средства лица с инвалидностью от общего количества стояночных мест.

При составлении количества стояночных мест дробного значения от 0,5 и выше, такое значение округляется до целых единиц.

Также предусматривается, что на автовокзалах должна быть организована работа комнаты матери и ребенка для обслуживания пассажиров с детьми в возрасте до 5 лет, беременных женщин и лиц с инвалидностью, использующих кресла-коляски.

Пункты посадки и высадки пассажиров должны быть оборудованы:

навесами;

освещением, обеспечивающим посадку в автобусы, микроавтобусы и высадку из них, сдачу и получение багажа, прочтение реквизитов в темное время суток;

указателями мест посадки в автобусы, микроавтобусы с обозначением номера посадочной площадки;

звуковыми колонками для оповещения пассажиров;

ограждениями посадочных площадок от проезжей части;

пандусами для доступа пассажиров с инвалидностью к местам посадки и высадки;

урнами.

Правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом вводятся в действие с 1 января 2023 года.