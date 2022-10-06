В Шымкенте коллективу ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" разъяснили Послание президента

Члены Общественного совета Шымкента разъяснили коллективу ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", в чем заключаются суть и зерно Послания президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Также они рассказали, как этот программный документ отразится на жизни каждого гражданина страны и чем он отличается от предыдущих Посланий главы государства.

Встречу открыл генеральный директор ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" Анарбек Орман, передав слово председателю городского Общественного совета, председателю объединения профсоюзов города Шымкента Бауыржану Алтееву.

Спикер отметил такие главные скрепы первосентябрьского Послания, как демократизация общества, новая экономическая политика, развитие новых секторов народного хозяйства, приведение в порядок законодательства.

Данное Послание является логическим продолжением проведенного 5 июня республиканского референдума "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Референдуму предшествовала огромная разъяснительная работа. Ведь благодаря внесенным в Основной закон поправкам произошел переход к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Послание продолжает тему закона и порядка, перезагрузки системы управления, реформы судебной системы, потому что в старой многое себя изжило и не применяется в практике. Нужна постоянная разъяснительная работа среди населения. Многие считают, что после Верховного суда идти просто некуда. Но это не так, ведь есть еще и Конституционный суд. Бауыржану Алтеев

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Об актуальных темах не только политической, но и экономической повестки дня на встрече говорили представители Общественного совета города Абдулла Ахметов, Исмаил Шалабаев, Ербол Жолбарысов и другие ораторы. Они отмечали, что государство сегодня уверенно идет по пути развития демократии, уделяя все больше внимания социальной сфере, в которой все должно быть направлено на благо человека.

На новые рельсы пора ставить экономику страны.

На встрече также затрагивались земельные вопросы, новации в налоговой политике. По мнению Б. Алтеева, к налоговым нагрузкам на малый и средний бизнес надо подходить дифференцированно. Те, кто хорошо работают, много инвестирует в экономику страны, выходят на прибыль, платят хорошую зарплату своим сотрудникам, заслуживают налоговых льгот. Спикер считает, что особенно эффективным и добросовестным предпринимателям можно передавать в частную собственность часть земли в индустриальных экономических зонах.

Главная ценность страны - это человек и его здоровье, - подчеркнул Алтеев. – Но сегодня, к сожалению, остались еще поселки без медицинского обслуживания. В ближайшие 2-3 года там необходимо срочно создать фельдшерско-акушерские пункты, чтобы людям не приходилось выезжать за медицинскими услугами в большие города.

Обсуждалась на встрече и тема минимальной заработной платы, которая, согласно Посланию, со следующего года составит 70 000 тенге. И это не предел, а лишь очередной этап. Развивая данную тему, Анарбек Орман отметил необходимость еще большей поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства.

И это абсолютно правильно, - считает Алтеев. – К слову, Анарбек Орман – работодатель, который всегда стоит на защите социальных прав своих работников. Возглавляемое им ТОО – одно из идеальных предприятий, входящих в состав городского объединения профсоюзов, и мы гордимся тем, что оно находится в наших рядах.

Галина ГЕРМАН