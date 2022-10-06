В Минсельхозе рассказали, как намерены бороться с серым импортом зерна

На запрос Zakon.kz в Минсельхозе ответили, что вопрос по пресечению серого импорта зерна находится в работе. Но пока, как говорят аграрии на севере Казахстана, никакие действия ощутимого результата не принесли.

В пилотном режиме

Согласно ответу Минсельхоза, ведомством совместно с другими министерствами принимаются меры. Проведен ряд совещаний с заинтересованными госорганами, в частности с министерствами финансов, торговли и индустрии, национальной экономики РК.

Согласно ст. 176 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" предусмотрено оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ), в том числе, при перемещении товаров во взаимной торговле со странами ЕАЭС. Оформление СНТ осуществляется в пилотном режиме до 1 апреля 2023 года. Она подписывается электронной цифровой подписью, что позволяет исключить факт ввоза товара в адрес лиц, не имеющих отношения к импорту. Таким образом, СНТ позволяет идентифицировать отправителя и получателя грузов. В настоящее время оформление СНТ осуществляется в пилотном режиме на добровольной основе. Руководитель управления агропродовольственных рынков Минсельхоза Аягоз Айтпаева.

Также она отметила, что для введения обязательного оформления СНТ при ввозе зерна из стран ЕАЭС Министерством финансов вносятся изменения в соответствующие нормативные правовые акты.

Для исключения ввоза зерна по заниженной стоимости рассматривается вопрос по его включению в перечень товаров для применения минимального уровня цен, что позволяет решить проблему недобросовестной конкуренции по отношению к отечественным предпринимателям. Аягоз Айтпаева

В ведомстве напомнили, что с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года, для исключения риска реэкспорта в третьи страны по "серым" схемам, действует Пилотный проект по возврату НДС участникам зернового рынка. Для исключения серых схем при возврате превышения НДС предлагается расширение участников пилота (аграриям, элеваторам, переработчикам, перевозчикам и экспортерам) для учета объектов производства, хранения и событий жизненного цикла зерна с момента производства до экспорта.

Работа ведется, но результата пока нет

Как скоро начнут работать инициативы госорганов, пока никто не пояснил. Оформление СНТ станет обязательным только с апреля следующего года, внедрения остальных мер аграриям придется ждать. Но насколько они будут эффективны, тоже никто не прогнозирует.

В свою очередь аграрии на севере Казахстана отмечают, что хороший урожай им удается собрать раз в 5-7 лет, а серые трейдеры сбивают цену, завозя зерно из приграничных регионов.

Такая ситуация повторяется уже несколько лет. КАМазы из России как возили зерно, так и возят. Особо активное движение начинается после 22 часов, и идет всю ночь. И все об этом знают. Я понимаю, что некоторые мельники хотят иметь дешевое зерно, которое потом перемешивают с нашим, и получают хорошее качество для помола муки. Но такой завоз сбивает цену на рынке. Директор ТОО "Егiн" Марат Молдашев

Нелегальное российское зерно стало поступать в Казахстан после отмены РФ с 1 июля 2022 года запрета на экспорт зерна. Сами аграрии, которые занимаются реальным производством, утверждают, что госорганам уже пора выявить и наказать тех, кто способствует нелегальному завозу зерна, оформляя его через свои крестьянские хозяйства.

Вы спросите, неужели за 30 лет аграрии не могут подняться с колен? Мы хотим и можем это сделать, но нам не дают. Я и мои коллеги считают, что наши просьбы остановить контрабанду являются игрой в одни ворота. В этом году в России огромный валовой сбор, и им нужно куда-то продавать свое зерно. Это можно делать легально, но чаще всего все происходит наоборот. Марат Молдашев

По мнению аграриев, введением запрета переломить ситуацию быстро не получится, но можно ввести ограничение на ввоз зерновых из Челябинской, Омской и Курганской областей, с которыми регион граничит. Решение нужно принимать на уровне Минсельхоза, считают они.

Таисия Колевид