Министр обороны встретился с председателем Комитета солдатских матерей

Состояния морально-психологического климата в воинских коллективах поставлены на особый контроль руководства Министерства обороны РК, сообщает Zakon.kz.

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с председателем общественного объединения "Комитет солдатских матерей "Сердца матерей" Лилией Хайруллиной.

Адаптация молодых солдат, ответственность командиров за состояние воинской дисциплины и правопорядка, соблюдение прав военнослужащих и качество питания – эти и другие актуальные вопросы стали предметом обсуждения в ходе встречи.

Министр обороны проинформировал руководителя общественной организации о мерах, которые принимает возглавляемое им ведомство для создания здоровой атмосферы в воинских коллективах, обеспечения безопасности воинской службы, реализации программы "Береги жизнь", принципов открытости и справедливости, а также повышения имиджа воинской службы и социальных гарантиях для отслуживших.

Сотрудничество оборонного ведомства с представителями общественности активно расширяется. К примеру, Комитет солдатских матерей "Сердца матерей" совместно с департаментами по делам обороны регулярно проводит встречи с новобранцами и родителями на призывных пунктах. Такой формат позволяет снять многие волнующие вопросы, наладить контакт и развеять сомнения, которые, безусловно, присутствуют в этот важный для становления личности молодого человека период.

Действенным шагом для повышения доверия общества к армии, поддержания боевого духа военнослужащих стало внедрение видеосервиса "Отбасымен бейнеқоңырау" ("На связи с семьей"). Благодаря нововведению, каждый военнослужащий имеет возможность в будние дни связаться с родными и близкими.

Руководитель Комитета солдатских матерей Лилия Хайруллина позитивно оценила шаги, предпринимаемые оборонным ведомством в налаживании диалога с общественностью, и выразила надежду, что командиры воинских частей и начальники соответствующих структур и подразделений будут способствовать работе их общественной организации на местах.

В течение сентября 2022 года Минобороны провело ряд встреч с представителями комитетов солдатских матерей. Так, в Алматы было организовано заседание круглого стола по вопросам качества питания военнослужащих. В Астане обсудили положения программы "Береги жизнь", а также важные аспекты военно-патриотического воспитания. В период призывной кампании в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад" побывали представители комитета солдатских матерей Мангистауской области. Также встреча с участием общественности прошла в Семее.

– И это только начало большой совместной работы с Министерством обороны. Встреча была насыщенной и интересной. Без всяких бумаг и запросов получила ответы по многим вопросам нашего взаимодействия, – поделилась результатами встречи Лилия Хайруллина.

Вопросы состояния морально-психологического климата в воинских коллективах поставлены на особый контроль руководства Минобороны. Их успешное решение во многом зависит от налаженного сотрудничество с гражданским сектором.