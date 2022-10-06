В Актау задержали экстремистов, вымогавших 8 млн тенге

В Актау задержали четырех приверженцев деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в вымогательстве 8 млн тенге у жителя города, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения polisia.kz, приверженцы ДРТ были задержаны сотрудниками Управления по противодействию экстремизму и Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками ДКНБ региона. Они водворены в изолятор временного содержания.

13 сентября в 23:30 группа лиц по предварительному сговору, обманным путем заманила потерпевшего в съемную квартиру, расположенную в одном из микрорайонов Актау. Они угрожали пистолетом, все происходящее они снимали на камеру сотового телефона, - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по ст. 194 ч. 2 "Вымогательство", а также ст. 126 ч. 2 УК РК "Незаконное лишение свободы".

30 мая стало известно, что в Атырауской области у представителя деструктивных религиозных течений изъяты пистолеты и запрещенные на территории страны книги. Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания.