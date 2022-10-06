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Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Беларуси

президент Беларуси Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства, а также руководством обеих палат парламента, где и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что будет строго отслеживать ситуацию и готов гарантировать отсутствие товарного дефицита.

С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты, — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он отметил, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте.

За цены вы головой все ответите и иже с вами, – обратился глава Беларуси к чиновникам присутствующим на заседании.

Также он порекомендовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция". Лукашенко заявил, что такого разделения больше нет.

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