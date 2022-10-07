Время служить: срочники Алматы пополнили ряды военнослужащих
Молодые ребята будут служить в десантно-штурмовых войсках (ДШВ) в городе Кунаеве Алматинской области. Их пришли провожать родственники, друзья, подруги, школьники, представители акимата и, конечно же, ветераны Вооруженных сил РК.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Пограничные войска мы уже полностью закрыли, туда пошли служить около 250 человек. Теперь идет формирование команды Вооруженных сил Министерства обороны, это порядка 600 человек. После этого начнем отправлять призывников в Национальную гвардию – 500 человек. Сегодня мы отправляем 45 человек – будущих десантников – в город Кунаев в десантно-штурмовую бригаду. По нашим наблюдениям, у алматинцев развито чувство патриотизма и любви к Родине, они идут служить с большим желанием, никто не уклоняется от призыва, все относятся к выполнению своего долга перед Отечеством с высокой ответственностью. Начальник Департамента по делам обороны г. Алматы полковник Фархат Курмангажинов
Призывник Мейрам Жабыкбай из села Байдибек Би (Маловодное), ему 20 лет. Окончил медицинский колледж по специальности "медбрат". По его словам, он хочет служить в армии, это долг каждого мужчины, считает он.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Службой я доволен, у нас не было никакой дедовщины, все было хорошо, дисциплина и порядок были на высоком уровне. Служба в армии пригодилась мне и в гражданской жизни, после армии я пошел в правоохранительные органы и сейчас работаю в Алмалинском управлении полиции постовым. Я рад, что мой братишка тоже идет служить, это ему будет только на пользу. Брат Мейрама Дидар
Десантник Александр Чичембаев из Павлодара служит в 38-й бригаде ДШВ. Призвался 1 ноября 2021 года, через месяц у него демобилизация.
Фото: Zakon.kz
Я очень хотел служить, у меня оба родителя и дед работали в правоохранительных органах и старший брат тоже служил. Армия дала мне многое, но главное, научила самодисциплине, порядку, мне здесь все понравилось. Обучение со стороны командиров и сержантов было очень хорошее. Мы научились не только служить, но и дружить, чувствовать плечо друга. Мужской коллектив закаляет мужчин. Я не ожидал, что мне понравится в армии. Скоро у меня демобилизация, но я хочу и дальше связать свою жизнь с армией и планирую поступить в Алматинский военный институт сухопутных войск, стать военным. Военная специальность всегда была востребована, а сегодня, когда во всем мире существует угроза безопасности, тем более. Так что я и дальше пойду служить. Десантник Александр Чичембаев
По мнению секретаря Алматинской городской организации ветеранов Вооруженных сил, полковника в отставке Казбека Мамсурова, алматинские призывники демонстрируют хорошую подготовку – и физическую, и морально-психологическую, и идут служить с хорошим настроем.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz