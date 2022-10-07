Время служить: срочники Алматы пополнили ряды военнослужащих

В Алматы в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев прошли торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Молодые ребята будут служить в десантно-штурмовых войсках (ДШВ) в городе Кунаеве Алматинской области. Их пришли провожать родственники, друзья, подруги, школьники, представители акимата и, конечно же, ветераны Вооруженных сил РК.

Фото: Zakon.kz

Атмосфера была праздничной. Особую торжественность придавал мероприятию оркестр Военного института Сухопутных войск.

Фото: Zakon.kz

Призывникам были вручены переходящие вымпелы с символикой "30-летие ВС РК" и сувенирные подарки от солдат, проходящих срочную службу в десантно-штурмовой бригаде.

Фото: Zakon.kz

Также были продемонстрированы показательные выступления рукопашного боя и дан концерт ансамбля художественной самодеятельности при десантно-штурмовой бригаде.

Фото: Zakon.kz

Как отметил, в этом году они должны призвать три тысячи человек. Половину из них уже призвали в ходе весенней призывной кампании.

Фото: Zakon.kz

Сейчас идет осенний призыв, он завершится 30 декабря.

Пограничные войска мы уже полностью закрыли, туда пошли служить около 250 человек. Теперь идет формирование команды Вооруженных сил Министерства обороны, это порядка 600 человек. После этого начнем отправлять призывников в Национальную гвардию – 500 человек. Сегодня мы отправляем 45 человек – будущих десантников – в город Кунаев в десантно-штурмовую бригаду. По нашим наблюдениям, у алматинцев развито чувство патриотизма и любви к Родине, они идут служить с большим желанием, никто не уклоняется от призыва, все относятся к выполнению своего долга перед Отечеством с высокой ответственностью. Начальник Департамента по делам обороны г. Алматы полковник Фархат Курмангажинов

Призывник Мейрам Жабыкбай из села Байдибек Би (Маловодное), ему 20 лет. Окончил медицинский колледж по специальности "медбрат". По его словам, он хочет служить в армии, это долг каждого мужчины, считает он.

Фото: Zakon.kz

– Нас в семье пятеро детей, я – третий. В нашей семье служили папа, старший брат, теперь я иду служить, – говорит Мейрам. – Я рад, что попал в десантно-штурмовые войска. Меня сегодня пришли провожать родители, братишки, сестренка и друг.

Фото: Zakon.kz

Мейрам желает всем призывникам, чтобы они достойно отслужили и благополучно вернулись домой. Его старший брат Дидар (на фото слева) тоже служил в армии в 2018-2019 годах во Внутренних войсках в городе Кокшетау.

Службой я доволен, у нас не было никакой дедовщины, все было хорошо, дисциплина и порядок были на высоком уровне. Служба в армии пригодилась мне и в гражданской жизни, после армии я пошел в правоохранительные органы и сейчас работаю в Алмалинском управлении полиции постовым. Я рад, что мой братишка тоже идет служить, это ему будет только на пользу. Брат Мейрама Дидар

Десантник Александр Чичембаев из Павлодара служит в 38-й бригаде ДШВ. Призвался 1 ноября 2021 года, через месяц у него демобилизация.

Фото: Zakon.kz

До армии Александр окончил Павлодарский государственный университет по специальности "финансы" и работал в одном из банков страны старшим менеджером. Солдат доволен, что пошел служить в армию.

Я очень хотел служить, у меня оба родителя и дед работали в правоохранительных органах и старший брат тоже служил. Армия дала мне многое, но главное, научила самодисциплине, порядку, мне здесь все понравилось. Обучение со стороны командиров и сержантов было очень хорошее. Мы научились не только служить, но и дружить, чувствовать плечо друга. Мужской коллектив закаляет мужчин. Я не ожидал, что мне понравится в армии. Скоро у меня демобилизация, но я хочу и дальше связать свою жизнь с армией и планирую поступить в Алматинский военный институт сухопутных войск, стать военным. Военная специальность всегда была востребована, а сегодня, когда во всем мире существует угроза безопасности, тем более. Так что я и дальше пойду служить. Десантник Александр Чичембаев

По мнению секретаря Алматинской городской организации ветеранов Вооруженных сил, полковника в отставке Казбека Мамсурова, алматинские призывники демонстрируют хорошую подготовку – и физическую, и морально-психологическую, и идут служить с хорошим настроем.

Фото: Zakon.kz

Торжественные проводы прошли организованно, было много провожающих – родственников, друзей, школьников, срочников. Были добрые приветственные речи, показы приемов единоборств, боевого искусства, играл военный оркестр. Все это еще больше пробуждает в молодых людях чувство патриотизма и любви к Родине. Видно, что они не боятся идти служить, и это радует.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz