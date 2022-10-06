Гроза, заморозки и сильный ветер ожидаются в четырех областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах страны на 7 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На западе Акмолинской области во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, во второй половине дня на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-9 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью в горных районах ожидаются заморозки 1 градус.