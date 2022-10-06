Алматинку подозревают в обмане продавцов золота

Фото: polisia.kz

33-летнюю жительницу города Алматы подозревают в мошенничестве. Предполагается, что она скупала по объявлениям золото и сотовые телефоны, но денег за товар не отдавала, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении полиции Ауэзовского района, женщина искала на популярном интернет-сайте объявления о продаже сотовых телефонов и различных золотых изделий, договаривалась о покупке, а при встрече убеждала, что деньги заплатит чуть позже. После она скрывалась с товаром, отключив телефон. На данный момент в производстве следственного отдела в отношении гражданки Б. расследуются 6 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано дело по ч. 3 п. 4 ст. 190 УК РК. Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Не исключаем, что обманутых людей может быть намного больше, – рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр. Расследование продолжается. Читайте также Пятерых казахстанских детей незаконно вывезли в Кыргызстан

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