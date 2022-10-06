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Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия

Украина Фото: pixabay
Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Под запрет подпали также экспорт в РФ угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ, сообщает Zakon.kz.

  • ЕС распространил антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области.

  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта.

  • Россия готова остановить военные действия в Украине, но на российских условиях, заявила Матвиенко.

  • Практически все страны НАТО и ЕС присоединились к учебным программам для украинских военных – глава Минобороны Украины Алексей Резников.

  • Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории идут военные действия - еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

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