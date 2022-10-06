Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия

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Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть. Под запрет подпали также экспорт в РФ угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ, сообщает Zakon.kz.

ЕС распространил антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта.

Россия готова остановить военные действия в Украине, но на российских условиях, заявила Матвиенко.

Практически все страны НАТО и ЕС присоединились к учебным программам для украинских военных – глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории идут военные действия - еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон. Читайте также Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Беларуси Авианосец США перебросили в Японское море после запуска ракеты КНДР Греция потребовала от Германии выплатить репарации за две мировые войны

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