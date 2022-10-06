Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Врач назвала причины резких перепадов артериального давления

измерение артериального давления Фото: pixabay
Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что нередко после перенесенного коронавируса артериальное давление может стать нестабильным, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Москва 24" она отметила, что после КВИ регулировка артериального давления может разбалансироваться.

Кроме того, организм может реагировать скачками давления на погоду, если у человека есть склонность к гипертонии, добавила она. Также влиять на ситуацию может стресс.

Когда человек испытывает сильные переживания, эмоции, находится в состоянии стресса, у него может подскакивать давление, – объяснила терапевт.

Гипертоникам специалист порекомендовала обратиться к врачу и ежедневно принимать специальные препараты, которые помогут избежать резких скачков давления и поддержат его на необходимом уровне.

Достаточное количество воды тоже прекрасно сказывается на ситуации с давлением. Пить надо так, чтобы не испытывать жажды. Если жидкости достаточно, то организму легче управлять сосудистым тонусом, если в кровеносном русле достаточно жидкой части крови, – заключила терапевт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех

Топ-15 самых полезных продуктов осени для укрепления здоровья

СВМДА меняет свой инструментарий из-за геополитической ситуации – Кайрат Сарыбай

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Супружескую пару выдворили за двойное гражданство
Пожилую супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления