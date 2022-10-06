Врач назвала причины резких перепадов артериального давления

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что нередко после перенесенного коронавируса артериальное давление может стать нестабильным, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Москва 24" она отметила, что после КВИ регулировка артериального давления может разбалансироваться.

Кроме того, организм может реагировать скачками давления на погоду, если у человека есть склонность к гипертонии, добавила она. Также влиять на ситуацию может стресс.

Когда человек испытывает сильные переживания, эмоции, находится в состоянии стресса, у него может подскакивать давление, – объяснила терапевт.

Гипертоникам специалист порекомендовала обратиться к врачу и ежедневно принимать специальные препараты, которые помогут избежать резких скачков давления и поддержат его на необходимом уровне.

Достаточное количество воды тоже прекрасно сказывается на ситуации с давлением. Пить надо так, чтобы не испытывать жажды. Если жидкости достаточно, то организму легче управлять сосудистым тонусом, если в кровеносном русле достаточно жидкой части крови, – заключила терапевт.