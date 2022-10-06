Почтовые ящики почти 50 лет хранили десятки писем в одном из домов Петропавловска

Необычную находку при ремонте подъезда в одной из многоэтажек сделали в Петропавловске. Оказалось, что обычные почтовые ящики почти полвека хранили тайну – десятки писем и поздравительных открыток, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана", письма сохранили имена и фамилии получателей. И жильцы дома надеются спустя полстолетия все же передать корреспонденцию адресатам.

Необычную находку сделали несколько дней назад. В подъезде начали делать ремонт, и жильцы посчитали, что старые почтовые ящики уже никому не нужны.

Первый ящик оторвали – упало 2 или 3 письма. Оторвали второй – все остальное провалилось из ящиков. Письма, открытки поздравительные. Старые квитанции на печатных еще машинках. Житель города Петропавловска Виктор Герасимов

Среди практически полувековой корреспонденции, сосед с первого этажа нашел свою квитанцию с долгом в 2 рубля за коммуналку. То ли за свет не оплатил, то ли за воду – сейчас о таких тарифах только мечтать.

Было одно уведомление с почты, то ли с Грузии посылка была. Пожалел, что выкинул. Надо было тоже забрать. Может кто-то до сих пор посылку ждет. Виктор Герасимов

Жители Петропавловска надеются, что те, кому были адресованы эти письма, живы и будут рады получить весточку из прошлого столетия.