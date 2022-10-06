В ВКО в результате ДТП на трассе разлилось 25 тонн серной кислоты

На на 227 км трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи перевернулся КамАЗ с автоцистерной (г/н 715 ADC 09), из-за чего на землю разлилась серная кислота. Инцидент произошел 5 октября, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, 25 тонн жидкости оказались на площади 50 кв. м земли. Для ее нейтрализации участок засыпали 15 тоннами извести.

Фото: пресс-служба Департамента экологии по ВКО

В целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения, ТОО "Казцинк" выделило 15 тонн извести, которой было покрыта поверхность загрязненного участка. Сотрудниками департамента экологии с выездом на место происшествия отобраны пробы почвы для определения степени загрязнения почвенного покрова, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Департамента экологии по ВКО

В департаменте отметили, что экологический ущерб в полном объеме и за свой счет должно возместить ТОО "АМ Logistic", так как именно данная компания оказывала услугу по транспортировке серной кислоты.

Фото: пресс-служба Департамента экологии по ВКО

В настоящее время, Катон-Карагайским районным отделом внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия по данному факту аварийного происшествия, в рамках которого будет определен экологический ущерб. О результатах работ по восстановлению компонентов окружающей среды до базового состояния будет сообщено дополнительно, – резюмируется в сообщении.