В Усть-Каменогорске выяснили причину мутной воды и едкого запаха в протоке Иртыша

Экологи установили, что из-за затора в канализации неочищенная вода могла попасть в ливневые стоки, а затем в реку Иртыш. В итоге штраф на сумму более 2,5 млн тенге выписали местному предприятию, сообщает Zakon.kz.

В августе местных перепугали цвет воды в реке и зловоние, отмечает КТК. В соцсетях люди делились видео, опасаясь, что мутная жидкость может попасть в городской водозабор.

Специалисты Департамента экологии взяли пробы и провели лабораторные исследования. Но источник пятна в реке установить удалось не сразу. Комиссия устроила проверку и выяснила: неочищенные сточные воды одного из местных предприятий имеют тот же состав, что и стоки, попавшие в Иртыш. К тому же образцы имели схожий специфический запах. В речных пробах было превышено содержание солевого аммония, нитритов, фосфатов и других химических соединений.

В итоге предприятие обязали устранить причиненный ущерб.