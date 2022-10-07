В Усть-Каменогорске выяснили причину мутной воды и едкого запаха в протоке Иртыша
Фото: Zakon.kz
Экологи установили, что из-за затора в канализации неочищенная вода могла попасть в ливневые стоки, а затем в реку Иртыш. В итоге штраф на сумму более 2,5 млн тенге выписали местному предприятию, сообщает Zakon.kz.
В августе местных перепугали цвет воды в реке и зловоние, отмечает КТК. В соцсетях люди делились видео, опасаясь, что мутная жидкость может попасть в городской водозабор.
Специалисты Департамента экологии взяли пробы и провели лабораторные исследования. Но источник пятна в реке установить удалось не сразу. Комиссия устроила проверку и выяснила: неочищенные сточные воды одного из местных предприятий имеют тот же состав, что и стоки, попавшие в Иртыш. К тому же образцы имели схожий специфический запах. В речных пробах было превышено содержание солевого аммония, нитритов, фосфатов и других химических соединений.
В итоге предприятие обязали устранить причиненный ущерб.
Произошел затор канализационной трубы АО "Май". Вследствие чего сточные воды, которые должны были уходить в канализационные сети, перетекали в ливневую канализацию. Тем самым попадали в реку Иртыш. Наложен штраф более 2,5 млн тенге. Но насколько сейчас мы понимаем, что предприятие с этими правонарушениями не согласно и, скорее всего, будет обжаловать их. Главный государственный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров
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