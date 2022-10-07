"Барыс" потерпел второе поражение подряд

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретился на поле в Нижнем Новгороде с "Торпедо", сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу российской команды:

1:0 - Ларионов (Конюшков, Ян) - 11:42;

1:1 - Петухов (Мищенко) - 45:20;

2:1 - Коваленко (Федотов) - 57:19;

3:1 - Ян (Хуска) - 58:12.

Ранее казахстанцы проиграли аутсайдеру Восточной конференции "Нефтехимику".

В итоге у "Барыса" 15 очков после 15 игр и шестое место на Востоке.

Следующий матч состоится 8 октября в Казани против "Ак Барса" Кирилла Панюкова.

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