В Жамбылской области среди песков нашли пропавшую пять дней назад женщину
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37-летняя жительница Жамбылкой области пять дней назад она вышла из дома и пропала. Ее удалось обнаружить живой, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает КТК, больше сотни человек прочесывало местность в радиусе 65 км, часть этой территории практически пустыня.
Найденная женщина была сильно обезвожена и едва стояла на ногах. Пять суток она бродила по местности, где нет ни воды, ни тени, а ночью температура уже опускается до минусовых значений. Осложняло поиски то, что пропавшая стоит на спецучете, дезориентирована и могла уйти куда угодно. Помог случайный свидетель, который видел, как женщина шла в сторону песков.
На поиски пропавшей женщины был поднят весь личный состав Сарысуского РОПа. К поискам также присоединились волонтеры и местные жители, сотрудники отдела ЧС. Все пять дней люди осматривали улицы, дома, дворы, заброшенные здания и подвалы, также местность вдоль дорог. Женщина была найдена спустя пять дней. Начальник отдела полиции Сарысуского района Асхат Алметов
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