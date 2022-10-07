В Жамбылской области среди песков нашли пропавшую пять дней назад женщину

37-летняя жительница Жамбылкой области пять дней назад она вышла из дома и пропала. Ее удалось обнаружить живой, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, больше сотни человек прочесывало местность в радиусе 65 км, часть этой территории практически пустыня.

Найденная женщина была сильно обезвожена и едва стояла на ногах. Пять суток она бродила по местности, где нет ни воды, ни тени, а ночью температура уже опускается до минусовых значений. Осложняло поиски то, что пропавшая стоит на спецучете, дезориентирована и могла уйти куда угодно. Помог случайный свидетель, который видел, как женщина шла в сторону песков.