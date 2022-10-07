Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что в больнице пробыла недолго и уже находится дома, сообщает Zakon.kz.

В четверг начались съемки нового сезона проекта "Ледниковый период". Известный тренер отсутствовала на них из-за проблем со здоровьем.

Да, я вчера была в больнице, а сейчас уже дома, - цитирует Тарасову РИА Новости.

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