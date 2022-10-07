Скатов пробился в четвертьфинал итальянского "Челленджера"

Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов прошел в третий круг крупного грунтового турнира в итальянской Парме с призовым фондом 135 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

За выход в четвертьфинал данных состязаний казахстанский теннисист сумел обыграть в нелегком поединке испанца Карлоса Табернера, 6-го сеяного этих соревнований. Для этого ему пришлось затратить все три партии и более двух часов игрового времени – 6:7, 6:2, 6:2.

В следующем раунде Скатова ждет представитель Венгрии, "квалифайер" Мате Валкуж. Они разыграют путевку в полуфинал 7 октября.

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