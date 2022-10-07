Курсы валют на 7 октября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 6 октября 2022 года (на 09:25), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 468,75 тенге, евро – 463,41 тенге, рубля – 7,77 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 467 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 466 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,5 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,56 тенге. Читайте также Тенге продолжает укрепляться на торгах Курсы валют на 6 октября в обменниках Казахстана Курс доллара продолжает снижаться на торгах

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