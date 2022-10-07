Курсы валют на 7 октября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 468,75 тенге, евро – 463,41 тенге, рубля – 7,77 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,5 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,56 тенге.