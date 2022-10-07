Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на 7 октября в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 6 октября 2022 года (на 09:25), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 468,75 тенге, евро – 463,41 тенге, рубля – 7,77 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,5 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,56 тенге.

Читайте также

Тенге продолжает укрепляться на торгах

Курсы валют на 6 октября в обменниках Казахстана

Курс доллара продолжает снижаться на торгах

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Минпросвещения не рассматривает прием российских педагогов в школы Казахстана
Почему учителя из России не могут работать в школах Казахстана, рассказал Аймагамбетов
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления