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Народные приметы на 7 октября: что стоит сделать в этот день и от чего отказаться

что нельзя делать в день Феклы Фото: pexels
В этот день православные вспоминают Феклу Иконийскую. В народе ее называют Феклой Запрядальницей. Что можно и нельзя делать 7 октября согласно приметам, сообщает Zakon.kz.

Именно в это время хозяйки садились прясть и говорили: все, что завяжешь на Феклу, уже не развязать.

Что нельзя делать 7 октября

Девушкам нельзя отказывать жениху, который пришел просить "руку и сердце".

Если девушка скажет "да" своему избраннику, брак обещает быть счастливым, а если откажет, то ей пророчили одиночество на всю жизнь.

Предки также предостерегали, что в этот день нежелательно пускать в дом родственников, которых давно не видели или с ними конфликтные отношения. Считалось, что такой визит принесет в дом горе.

Причем 7 октября не рекомендуется и самим ходить в гости. Прабабушки говорили, что так можно чужие проблемы на себя повесить.

Сегодняшний день рекомендуется провести дома среди самых близких и родных людей. Для достатка в доме в день памяти Феклы на столе должны быть блюда из свеклы.

Также не рекомендуется 7 октября делать покупки впрок. В этот день нужно довольствоваться только тем, что есть. Иначе вскоре могут начаться финансовые трудности.

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