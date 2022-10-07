Жестокое избиение парня в Актау попало на видео
Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео. На кадрах молодого человека пинают и прыгают по голове, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данный инцидент.
Между молодыми людьми произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Задержаны все участники данного инцидента. Пресс-служба ДП Актау
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч.2 УК РК "Хулиганство".
Назначены необходимые экспертизы.
15 сентября в Актау парней избили самодельной булавой и битой. Полицейские установили потерпевших и троих подозреваемых. Двоих уже задержали, еще один находится в розыске.
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