Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области

Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области Фото: pixabay
В Карагандинской области женщину и ее 7-летнюю дочь нашли мертвыми в лесу. Свою версию о смерти внучки и правнучки рассказала их бабушка, сообщает Zakon.kz.

По информации первого канала "Евразия", тела пролежали в лесопосадке неделю, прежде чем их обнаружили дачники. Как рассказала бабушка погибших, ее внучка попала в секту, и считает, что произошло убийство.

По ее словам, внучка вела правильный образ жизни. Родилась она в Украине, потом переехала к ней в Казахстан, встретила любимого человека, родила. После развода вернулась с дочкой к бабушке, жила затворницей и даже не отдала семилетнюю дочку в школу. Держала при себе и почти не выпускала из дома.

Как отметила пенсионерка, у внучки была послеродовая депрессия, от помощи она отказывалась.

Потом внучка ушла с дочкой. Женщина подумала, что она помирились с мужем. Отец ребенка в дочери души не чаял и финансово помогал.

По ее словам, незадолго до смерти ее внучки приходили какие-то письма, и она их прятала.

Моя подруга всегда говорила, что она в секту попала и ее теперь уничтожат. Когда я в ванну зашла, там было много больших свечек. Бабушка погибших

Как сообщили в полиции, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 2, 3 УК РК. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Полицейские проводят расследование.

Читайте также

Мужчину сбили насмерть в Алматинской области

Драка женщин на дороге в Алматы попала на видео

Жестокое избиение парня в Актау попало на видео

Анастасия Стативкина
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Украина
Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия
ЧП
В Жамбылской области среди песков нашли пропавшую 5 дней назад женщину
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления