Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области

В Карагандинской области женщину и ее 7-летнюю дочь нашли мертвыми в лесу. Свою версию о смерти внучки и правнучки рассказала их бабушка, сообщает Zakon.kz.

По информации первого канала "Евразия", тела пролежали в лесопосадке неделю, прежде чем их обнаружили дачники. Как рассказала бабушка погибших, ее внучка попала в секту, и считает, что произошло убийство.

По ее словам, внучка вела правильный образ жизни. Родилась она в Украине, потом переехала к ней в Казахстан, встретила любимого человека, родила. После развода вернулась с дочкой к бабушке, жила затворницей и даже не отдала семилетнюю дочку в школу. Держала при себе и почти не выпускала из дома.

Как отметила пенсионерка, у внучки была послеродовая депрессия, от помощи она отказывалась.

Потом внучка ушла с дочкой. Женщина подумала, что она помирились с мужем. Отец ребенка в дочери души не чаял и финансово помогал.

По ее словам, незадолго до смерти ее внучки приходили какие-то письма, и она их прятала.

Моя подруга всегда говорила, что она в секту попала и ее теперь уничтожат. Когда я в ванну зашла, там было много больших свечек. Бабушка погибших

Как сообщили в полиции, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 2, 3 УК РК. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Полицейские проводят расследование.