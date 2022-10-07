Как госпрограммы помогают развивать бизнес в Мангистауской области

В Мангистауской области в рамках государственных программ финансовой поддержки предпринимательства с 2019 года получили поддержку около 4000 проектов.

Из них в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса-2025" получили поддержку 3158 проектов и в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы – 663 проекта.

Кроме того, по инструменту предоставления государственных грантов на новые бизнес-идеи 28 предпринимателей получили 96,3 млн тенге.

На 2022 год в рамках национального проекта по развитию предпринимательства выделено 11,6 млрд тенге. На данные средства в январе-августе текущего года поддержано 663 проекта на общую сумму кредита 16,4 млрд тенге, создано 186 новых рабочих мест и сохранено 117 рабочих мест.

В том числе по субсидированию части ставки вознаграждения поддержано 314 проектов на сумму кредита 13,2 млрд тенге, по гарантированию 349 проектов на сумму гарантий 6,3 млрд тенге.

Предпринимательница Салтанат Бралина смогла получить финансирование в рамках вышеуказанных программ на реализацию своего проекта по сбору и продаже вторичного сырья. Компания Eco Waste Aqtau на протяжении 5 лет занимается сбором вторичного сырья в городе Актау. В 2017 году предприятие получило первую государственную субсидию.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

После чего в 2019 году по госпрограмме компания получила кредит для развития в бизнеса в Жанаозене. Также в прошлом году компания вновь по госпрограммам получила кредитование уже на приобретение собственной базы. На сегодняшний день в городе имеется 10 пунктов, в которых принимают макулатуру, полиэтилен (пленка, пэт-бутылки, ПВД, ПНД) и электронные отходы (компьютеры, мониторы, магнитофоны), баклажки, химию, алюминиевые банки, технику, картон, бумагу, книги, журналы, альбомы и т.д.

По словам директора компании, за 5 лет они отправили на переработку больше 5 тысяч тонн сырья. Кроме того, компания начала новый проект, который запустили в текущем году. Это переработка органических отходов и получение биогумуса.

Нурсеит Оркен – молодой предприниматель, с детства интересуется искусством и занимается изготовлением ювелирных изделий. В 2019 году он участвовал в конкурсе в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса" и выиграл грант в размере 2,5 миллиона тенге. На эту сумму он купил оборудование для изготовления украшений. На сегодняшний день Нурсеит Оркен успешно изготавливает качественные серьги, кольца, ожерелья из разных металлов. По словам молодого предпринимателя, он принимает заказы на 3D-модели у ювелиров из России и Украины.

Еще один предприниматель из Актау Мурат Токаев в 2021 году получил субсидирование по госпрограмме "Дорожная карта бизнеса". В текущем году он открыл свою собственную клинику Dental art studio by Turan Akhmetov. Клиника оснащена по самым современным технологиям, здесь имеется дентальный микроскоп, 3D-томограф и все необходимое оборудование. Кроме того, в данной клинике создано более 25 рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Жительница Мунайлинского района Жамилакан Джалгасова два года назад прошла обучение по программе "Бастау-Бизнес". После чего прошла отбор и приняла участие в получении государственного гранта по госпрограмме "Дорожная карта Бизнеса". Ее проект "Соляная пещера" оценили как один из лучших.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Соляная пещера – это специально оборудованное помещение, в котором стены и пол покрыты соляными блоками. Такие помещения используются в лечебных целях. Находящийся в них человек вдыхает воздух, насыщенный полезными микроэлементами, и получает лечение. В первую очередь соляная пещера полезна для детей и людей пожилого возраста, поскольку вдыхание воздуха в ней восстанавливает и укрепляет иммунитет, нормализует артериальное давление, положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Еще это отличная профилактика ОРВИ и гриппа, аллергических реакций. Здесь происходит очищение легких от продуктов курения и загрязнений окружающей среды.

Кроме того, в июне-июле текущего года в рамках нацпроекта прошла конкурсная комиссия государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Объявление о приеме заявок было размещено в социальных сетях.

Всего в конкурсной комиссии приняли участие 167 индивидуальных предпринимателей на сумму 20 млн тенге. 4 предпринимателя выиграли государственный грант в размере 5 млн тенге.

Заявки претендентов на получение грантов были отправлены через электронный веб-портал, члены комиссии проголосовали в личных кабинетах. В состав конкурсной комиссии по отбору заявок претендентов назначены и утверждены 9 членов комиссии.